'Gezichtssensoren zorgen voor productieproblemen iPhone X'

Dat meldt de Wall Street Journal woensdag op basis van ingewijden.

Mogelijk zorgen de productieproblemen voor tekorten bij de verschijning van de iPhone X in november. Eerder meldde het Taiwanese Digitimes al dat de productie van de iPhone X een stuk trager loopt dan verwacht.

De sensoren die gebruikt worden voor gezichtsherkenning in de smartphone zijn volgens de zakenkrant verdeeld over twee modules met de bijnamen Romeo en Juliet. Hoewel Apple voldoende 'Juliets' kan produceren, is er een tekort aan 'Romeo's'.

In die module zit onder meer een laser die infraroodlicht op het gezicht van de gebruiker straalt, om ook in het donker de vorm van het gezicht te kunnen herkennen. LG Innotek en Sharp, de twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor productie van de Romeo-module, zouden moeite hebben met het verwerken van verschillende componenten in één geheel.

Vingerafdrukscanner

Eerder had Apple moeite met het verwerven van voldoende OLED-schermen voor de iPhone X. De X is de eerste Apple-smartphone die dat schermtype gebruikt.

Volgens de Wall Street Journal wilde Apple eigenlijk een vingerafdrukscanner onder het scherm verwerken, maar lukte dat niet. Dat zorgde er al voor dat de smartphone pas begin november kon verschijnen, terwijl de iPhone 8 vorige week uitkwam.

Verjaardag

Apple is van plan om de iPhone X op 3 november te lanceren in 55 landen. Het is niet bekend hoeveel exemplaren het bedrijf dan kan leveren.

De X verschijnt ter ere van de tiende verjaardag van de iPhone. Het apparaat heeft een volledig vernieuwd ontwerp met een nagenoeg randloos scherm. De thuisknop met ingebouwde vingerafdrukscanner is verdwenen, waardoor gebruikers moeten vertrouwen op het Face ID-systeem om de telefoon biometrisch te ontgrendelen.