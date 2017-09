Bedieningspaneel iOS 11 heractiveert bluetooth en wifi automatisch

Wordt wifi of bluetooth ’s avonds uitgeschakeld, dan wordt de verbinding na vijf uur 's ochtends automatisch weer geactiveerd. Dat gebeurt ook als de locatie van de iPhone verandert.

Op de ondersteuningspagina van Apple is te zien dat er bewust is gekozen voor het automatisch inschakelen van de verbindingen. Dit is zodat de draadloze functies AirDrop en AirPlay blijven werken.

'Onveilig'

Onderzoeker Andrea Barisani zegt tegenover Motherboard dat het "een goed gebruik is" om wifi en bluetooth uit te schakelen als het niet gebruikt wordt. Reden is dat kwaadwillenden kunnen proberen er misbruik van te maken, onder meer door smartphones verbinding te laten maken met malafide netwerken.

Probleem is echter dat veel gebruikers niet door zouden hebben dat de verbindingen automatisch weer aan gaan, stelt de onderzoeker.

Volgens Apple is het wel mogelijk om wifi en bluetooth volledig uit te schakelen in iOS 11. Dit kan via het instellingenmenu.