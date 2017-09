Asus brengt ZenFone 4 met dubbele camera uit voor 499 euro

Het toestel draait op een Snapdragon 630-processor, een iets tragere chip dan in high-end-toestellen als de Galaxy S8 en LG G6 zit.

De behuizing van de smartphone is grotendeels van glas gemaakt. Het scherm is 5,5 inch groot een toont beelden in full hd-resolutie. Onder het scherm zit een thuisknop met ingebouwde vingerafdrukscanner.

Achterop de ZenFone 4 zitten twee camera's, met sensoren van respectievelijk 12 en 8 megapixel. De 'hoofdcamera' van 12 megapixel moet relatief veel licht binnenlaten en ook in het donker goed werken. De 8 megapixel-camera heeft een lagere kwaliteit, maar is voorzien van een groothoeklens om bijvoorbeeld landschappen beter te kunnen vastleggen. Deze lens heeft een kijkhoek van 120 graden, tegenover 83 graden van de normale camera.

De ZenFone 4 wordt verder voorzien van 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslagruimte. De accu heeft een relatief grote capaciteit van 3.300 mAh. Het toestel draait op Android 7.0 met de eigen softwarelaag ZenUI 4.0 van Asus. Het is onduidelijk of en wanneer een update naar de nieuwste Android-versie 8.0 zal verschijnen. Het toestel verschijnt op 30 september in Nederland.

Budgettoestellen

Asus kondigde donderdagavond ook nog verschillende goedkopere toestellen in zijn smartphonelijn aan. De ZenFone 4 Selfie en Selfie Pro. Die leggen de nadruk op de camera aan de voorkant van het toestel.

De Selfie Pro heeft een dubbele 12 megapixel-camera aan de voorkant en moet ook in het donker goede selfies kunnen maken. Dit toestel heeft verder een AMOLED-scherm van 5,5 inch en Snapdragon 625-chip.

De ZenFone 4 Selfie heeft een tragere Snapdragon 430-chip en enkele selfiecamera van 20 megapixel. Het LCD-scherm is eveneens 5,5 inch groot. De ZenFone 4 Selfie gaat 299 euro kosten, waar de Selfie Pro voor 399 euro in de winkel komt te liggen.

Asus heeft ook twee varianten van de ZenFone 4 Max gepresenteerd. Dit budgettoestel legt de nadruk op een lange accuduur. Een model van 199 euro krijgt een accu van 4.100 mAh en een versie van 249 euro beschikt zelfs over 5.000 mAh. De twee varianten hebben verder lichte verschillen in processor, werkgeheugen en opslagruimte. De goedkoopste ZenFone 4 Max heeft een 5,2-inch scherm, de duurdere een 5,5-inch scherm.

Eerder dit jaar bracht Asus voor het eerst smartphones uit in Nederland. Het ging toen echter om toestellen uit de ZenFone 3-reeks, die al geruime tijd in het buitenland beschikbaar waren. De ZenFone 4-smartphones komen voor het eerst direct naar Nederland. Android O komt ook beschikbaar ZenFone 3- en 4-modellen. Wanneer is nog onduidelijk.