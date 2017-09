'Google maakt nieuwe Pixel-telefoons, kleine speaker en hybride Chromebook'

Foto's van al die producten zijn in handen van de website Droid Life. De website plaatste dinsdagavond zowel afbeeldingen van de Google Pixel 2 als van de Pixel 2 XL.

De door HTC geproduceerde Pixel 2 komt in de kleuren blauw, wit en zwart op de markt. Er komen versies met 64 GB en 128 GB opslagruimte, voor prijzen van respectievelijk 649 en 749 dollar.

De Pixel 2 XL wordt door LG gemaakt en verschijnt in zwarte en zwart-witte varianten. De Pixel 2 XL krijgt eveneens 64 GB of 128 GB opslagruimte, voor respectievelijk 849 en 949 dollar.

Google presenteert de Pixel 2 hoogstwaarschijnlijk op 4 oktober. Het is niet duidelijk of de Pixel 2 ook in Nederland verschijnt; de eerste Pixel-telefoons zijn door Google niet in Nederland op de markt gebracht.

Google Home Mini

Home Mini

Naast de telefoons werkt Google aan de Home Mini, een kleinere speaker met de eigen stemassistent van het bedrijf. Google maakte dinsdag zelf nog bekend dat het bedrijf werkt aan een Nederlandstalige versie van deze assistent, die ook op Android-smartphones te gebruiken is.

Het is niet duidelijk of de Home en Home Mini dit jaar al naar Nederland zullen komen. De Home Mini gaat volgens Droid-Life 49 dollar kosten in de Verenigde Staten, terwijl de grotere Home daar 129 dollar kost.

Google Pixelbook

Chromebook

De site plaatste ook een afbeelding van de Google Pixelbook, een nieuwe laptop die Google zou presenteren op 4 oktober. Het apparaat is de opvolger van de Chromebook Pixel en kan voor het eerst worden opgevouwen tot een tablet. Bovendien zal er een drukgevoelige stylus bij verkrijgbaar zijn.

De Pixelbook gaat volgens Droid-Life 1.199 dollar kosten voor een model met 128 GB opslagruimte. De pen kost nog eens 99 dollar extra.

Ook de VR-bril Daydream View van Google wordt vernieuwd. De bril gaat 99 dollar kosten, 20 dollar meer dan de eerste versie. Het is niet bekend wat er intern zal veranderen, maar de bril verschijnt in ieder geval in nieuwe kleuren.

Nieuwe Daydream View