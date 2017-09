Google gaat spraakassistent Assistant Nederlands leren

Google zoekt met een vacature een Nederlandse tekstschrijver die zijn spraakassistent persoonlijkheid moet geven. "We werken hard om de Google Assistant ook Nederlands te leren spreken", zegt Google Communications Manager Rachid Finge op Twitter.

Google Assistant spreekt momenteel Engels, Frans, Duits, Portugees en Japans. Voor de Nederlandse Assistant zoekt Google iemand die dialogen en gebruikersinteracties schrijft, het karakter van de Google Assistent ontwikkelt en zorgt voor "grappen, easter eggs, quotes, feitjes, en games".

Vragen en handelingen

Google Assistant werd in mei 2016 aangekondigd en kwam later dar jaar beschikbaar, in eerste instantie alleen in Engelssprekende markten. Inmiddels is Assistant ook op Nederlandse Android-toestellen met een recente Android-versie te gebruiken, maar nog niet in het Nederlands.

De assistent kan zaken als vragen van de gebruikers beantwoorden, e-mails versturen en afspraken toevoegen aan de agenda. De Engelstalige versie van Assistant bevat echter ook verborgen spelletjes, bijdehante vragen en en grapjes.

Google Assistant werkt naast telefoons ook op slimme speakers zoals Google's eigen Home en op nieuwe Android TV's. Wanneer Google Assistant in het Nederlands beschikbaar komt, is niet bekend.