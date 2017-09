'T-Mobile biedt beste 4G-verbinding aan'

Dat blijkt uit een onderzoek van OpenSignal onder ruim 19.000 apparaten in Nederland. OpenSignal meet de dekking van netwerken via honderdduizenden app-gebruikers. Het bedrijf onderzocht de vier grootste mobiele providers in Nederland: T-Mobile, Vodafone, KPN en Tele2.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat T-Mobile de snelste gemiddelde downloadsnelheid heeft op 4G, namelijk 46,4 Mbps. Ook heeft de provider de minste vertraging in het netwerk. Tele2-klanten kunnen echter vaker gebruikmaken van het 4G-netwerk: in 91,35 procent van de gevallen. T-Mobile staat hierbij op de derde plaats met 90,09 procent, achter Vodafone met 90,72 procent.

Van de vier grootste providers in Nederland doet KPN het volgens het onderzoek het slechtst. In de zes categorieën waar de providers op getest werden, wint het bedrijf niet één keer. Wordt de kwaliteit van het netwerk echter met die in andere landen vergeleken, dan zijn de resultaten volgens OpenSignal nog steeds erg goed.

Vodafone en Tele2 gaan in het onderzoek ongeveer gelijk op. Tele2 heeft een hogere downloadsnelheid als er gekeken wordt naar 3G- en 4G-verbindingen. Ook heeft Tele2 de minste vertraging bij een 3G-verbinding. De twee bedrijven hebben echter ongeveer dezelfde resultaten als het gaat om de beschikbaarheid van een 4G-verbinding en om de downloadsnelheden via het 3G-netwerk.

Goed aanbod

Over het algemeen gezien is het aanbod van 4G in Nederland veel beter dan in andere landen. Dit komt onder meer doordat er veel geïnvesteerd wordt in de netwerken en er veel mensen wonen in een relatief klein gebied, stelt OpenSignal.

"Met 4G-downloadsnelheden van meer dan 38,4 Mbps en een 4G-verbinding die ruim 86 procent van de tijd beschikbaar is, staat Nederland in de top 10 van de OpenSignal-testen voor netwerksnelheden en -beschikbaarheid", aldus het bedrijf.

In het meest recente wereldwijde rapport van OpenSignal over 4G, staat Nederland in de top 6 van landen met de beste beschikbaarheid en hoogste downloadsnelheden via 4G.