Apple onthult grootste verandering voor iPhone in vier jaar tijd

In totaal toonde Apple drie nieuwe iPhones. Naast de randloze iPhone X brengt Apple ook de iPhone 8 en 8 Plus op de markt. Dat zijn vernieuwde versies van de bestaande iPhone 7 en 7 Plus.

Apple onthulde de nieuwe smartphones tijdens een persconferentie op het nieuwe hoofdkantoor dat Apple in Cupertino heeft gebouwd.

De iPhone X is niet alleen de meest geavanceerde iPhone tot nu toe, maar ook de duurste. Hij zal verkrijgbaar zijn voor prijzen vanaf 1.159 euro. Daarmee boort Apple een nieuw prijssegment aan op de smartphonemarkt.

Scherm

De voorkant van de iPhone X wordt bijna volledig bedekt door een OLED-beeldscherm van 5,8 inch, met alleen aan de bovenkant een kleine rand voor de selfiecamera, 3D-gezichtsscanner en luidspreker. Het scherm is extra langwerpig en heeft een resolutie van 2436 bij 1125 pixels, voor scherpere beelden dan op eerdere iPhones.

Het is voor het eerst dat Apple gebruikmaakt van de OLED-technologie in een iPhone; tot nu toe werden LCD-schermen gebruikt. Het OLED-scherm, dat door Apple Super Retina wordt genoemd, heeft een lager energieverbruik en toont betere zwartwaarden.

Net als in recente iPad Pro-modellen gebruikt het scherm van de iPhone X de zogenoemde True Tone-technologie. Daarbij worden de kleuren op het scherm aangepast op de tint van het licht in de omgeving.

Thuisknop

De iPhone X is gemaakt van glas en metaal en verschijnt in donkergrijze en zilveren varianten. Met het nieuwe model zegt Apple het tienjarige jubileum van de iPhone te vieren. Apple spreekt de X uit als het cijfer tien.

Door het grotere scherm is er niet langer plek voor de thuisknop. Om terug te keren naar het thuisscherm moet van beneden naar boven worden geveegd met een vinger. Om naar het multitaskingscherm te gaan moet verder door naar boven worden geswipet.

Door het schrappen van de thuisknop is ook de Touch ID-vingerafdrukscanner van het toestel verdwenen. Apple heeft ervoor gekozen de scanner niet elders op de iPhone X te plaatsen.

Gezichtsherkenning

De nieuwe iPhone kan met gezichtsherkenning worden ontgrendeld. Voor de Face ID-functie wordt een 3D-scanner gebruikt. Die 'TrueDepth Camera' kan het gezicht van de gebruiker volgens Apple nauwkeurig en vanuit allerlei hoeken herkennen.

Een infraroodsensor zorgt ervoor dat de scans ook in het donker werken. Het moet ook geen probleem zijn als iPhone-gebruikers hoeden, brillen of baarden dragen. De telefoon wordt alleen ontgrendeld als de gebruiker ernaar kijkt; als de ogen dicht zijn, of in een andere richting kijken, dan moet het systeem niet werken. Apps die met Touch ID werken, werken straks ook direct met Face ID.

Ook werd een nieuwe variant op de emoji geïntroduceerd: de Animoji. Daarbij kunnen gebruikers met de selfiecamera van de iPhone bestaande emoji zoals de smiley, de aap en de robot hun eigen gezichtsuitdrukking geven. Face ID wordt gebruikt om uitdrukkingen vast te leggen, die op de Animoji worden getoond.

De iPhone X draait op de nieuwe Apple A11 Bionic-chip, die volgens Apple maximaal 70 procent sneller is dan de A10 van de iPhone 7. De ingebouwde grafische chip is 30 procent sneller dan de A10 van afgelopen jaar. Apple heeft voor het eerst een eigen grafische chip (GPU) ontworpen.

Camera's

Achterop de telefoon zit een 12 megapixel-camera met twee lenzen. Hiermee kunnen ook 4K-video’s met 60 frames per seconde worden vastgelegd. Slowmotion-video's worden met 240 frames per seconde vastgelegd, twee keer zo veel als bij eerdere modellen. De selfiecamera voorop filmt met een full hd-resolutie.

Een verbeterde portretfunctie op de iPhone X past de belichting in foto’s aan. Apple zegt dat daarbij geen gebruik wordt gemaakt van filters, maar dat de software dynamische de beste lichtinstellingen voor het specifieke beeld berekent. De functie werkt ook met de selfiecamera.

De nieuwe camera’s aan de voor- en achterkant van de iPhone X zijn speciaal ontworpen voor augmented reality (AR), waarbij virtuele objecten bovenop het camerabeeld worden getoond. Andere iPhones krijgen ook toegang tot nieuwe AR-functies als iOS 11 later dit jaar wordt uitgebracht.

Draadloos opladen

Volgens Apple is de accuduur van de iPhone X verbeterd. Op een gemiddelde dag zou hij twee uur langer meegaan dan eerdere iPhones.

De nieuwe iPhone kan draadloos worden opgeladen. Daarvoor gebruikt Apple de Qi-standaard, die verschillende Android-smartphones eerder al invoerden.

De Apple AirPower-mat

Apple maakt ook een speciale oplaadmat, waar verschillende apparaten op passen. De AirPower kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een iPhone, Apple Watch en AirPods. Die oordopjes moeten dan wel in een nieuw doosje zitten dat draadloos opladen ondersteunt.

De iPhone X ligt vanaf 3 november in de winkel, voor 1.159 euro met 64 GB opslagruimte en 1.329 euro met 256 GB opslagruimte. De voorverkoop start een week eerder. Naar verluidt zal de productie van de X in eerste instantie beperkt zijn.

iPhone 8 en 8 Plus

Naast de iPhone X presenteerde Apple ook de iPhone 8 en 8 Plus. Deze telefoons lijken qua ontwerp meer op de iPhone 7 en 7 Plus van afgelopen jaar, maar zijn voorzien van nieuwe hardware. De iPhone 8 en 8 Plus hebben nu ook een glazen achterzijde en een metalen rand.

Ook de 8 en 8 Plus kunnen draadloos worden opgeladen. Daarnaast draaien ze net als de iPhone X op de A11 Bionic-chip. De iPhone 8 heeft een enkele lens, terwijl de 8 Plus net als de iPhone X een dubbele camera heeft.

De iPhone 8 en 8 Plus liggen vanaf 22 september in de winkel, voor respectievelijk 809 en 919 euro met 64 GB opslagruimte.

Steve Jobs

De presentatie van Apple begon met een eerbetoon aan mede-oprichter Steve Jobs, die in 2011 overleed. De aankondiging was het eerste evenement in het Steve Jobs Theater, een onderdeel van het nieuwe hoofdkantoor van Apple in Cupertino.

De persconferentie startte met een geluidsfragment waarin Jobs spreekt over zijn filosofie. "Ik hoor graag zijn stem en zijn inspirerende boodschap", zei Tim Cook, die Jobs opvolgde als directeur. "Het heeft even geduurd, maar we kunnen nu naar hem terugkijken met plezier in plaats van verdriet. Steve's geest en levensfilosofie zullen altijd het DNA van Apple vormen."