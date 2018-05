iPhone 6 kan onbruikbaar worden door reparatie buiten Apple om

Duizenden mensen klagen op het Apple-forum over 'error 53'. Een woordvoerder van Apple heeft tegenover The Guardian bevestigd dat error 53 de smartphone onbruikbaar maakt.

Het probleem heeft te maken met de Touch ID-sensor waarmee de vingerafdruk wordt gelezen. Vingerafdrukken worden via Touch ID gekoppeld aan de telefoon.

Touch ID is verbonden met onder meer de thuisknop (waar de sensor in zit) en het scherm. Als onderdelen worden vervangen door een ongeautoriseerde reparateur, zou de vingerafdruk in sommige gevallen niet meer herkend worden en wordt de vingerafdrukscanner uitgeschakeld.

Onderdelen

Wanneer er daarna een update of herstel van iOS wordt gedaan, worden er extra veiligheidschecks uitgevoerd. De iPhone gaat als gevolg daarvan op slot en geeft error 53 als er vervangende onderdelen zijn gevonden. Volgens de woordvoerder van Apple is het halen van een nieuwe iPhone de enige oplossing.

Een technologiejournalist die de foutmelding eerder onderzocht heeft, kreeg van Apple te horen dat er geen enkele hardware- of softwareoplossing is voor het probleem. Ook is het geheugen onbereikbaar.

Klachten

De website iFixit meldt dat waarschijnlijk veel gebruikers last hebben van de fourmelding. Op de site, waar mensen elkaar helpen met computerproblemen, is een speciale pagina over error 53 meer dan 183.000 keer bezocht.

Gebruikers hekelen dat Apple de telefoonbezitter niet de mogelijkheid biedt de iPhone of Touch ID volledig opnieuw in te stellen. Als de foutmelding er eenmaal is, kan de telefoonfabrikant er ook niets meer mee.

Mensen stappen vaak naar onafhankelijke reparateurs, omdat reparaties bij Apple een stuk duurder zijn.