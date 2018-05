Foto's van eerste Windows 10-smartphone opgedoken

De foto’s zijn opgedoken op een Chinees forum en zijn volgens Windowscentral.com legitiem.

Op de afbeeldingen zou de Lumia 950 XL te zien zijn waar al langer geruchten over gaan. Naar verwachting wordt dit toestel samen met de Lumia 950 in oktober onthuld. De smartphones zullen de eerste modellen zijn die op het nieuwe Windows 10 gaan draaien.

Het zouden bovendien de eerste high-end Lumia's in tijden zijn. Microsoft maakte in juli bekend 7.800 banen te schrappen bij vooral de smartphonetak. Het bedrijf liet weten zich in de toekomst meer te gaan richten op een kleiner aantal toestellen waaronder high-end modellen.

Ontwerp

Het toestel op de foto’s zit in een hoesje dat het definitieve ontwerp aan de achterkant verbergt. Wel is te zien dat de Lumia 950 XL softwareknoppen op het scherm krijgt in plaats op een rand onder het scherm wat tot nu toe bij Lumia’s het geval is.

Hierdoor kunnen de bezels, de randen rond het scherm, wat dunner worden. Volgens eerdere berichten gaat het om een 5,7 inch-scherm met een qhd-resolutie van 2560 x 1440 pixels. Verder zou het toestel gemaakt zijn van polycarbonaat, een stroef en hoogwaardig soort kunststof.

Usb-c en camera

Op de foto’s is tot slot te zien dat de Lumia 950 XL uitgerust is met een usb-c-poort en een 20 megapixel-camera. Usb-c is de nieuwe standaard die zowel de normale usb-poort als micro-usb-aansluitingen in telefoons en tablets zal gaan vervangen.

Eerdere geruchten wezen al op een Snapdragon 810-processor, 3 GB aan werkgeheugen, 32 GB aan opslag en een 5 megapixel-selfiecamera. De Lumia 950 zou dezelfde specificaties krijgen als het XL-model, maar dan met een 5,2 inch-scherm.