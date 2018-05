Forever 21 breidt uit naar Bergen op Zoom

Dat maakte de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant vrijdag bekend. Het huidige verdeelpunt van 7800 m2 wordt ingeruild voor een nieuw distributiecentrum dat krap drie keer zo groot wordt.

De nieuwbouw begint in september en moet medio volgend jaar zijn voltooid. De investeringssom bedraagt circa 25 miljoen euro. Mogelijk volgt in 2016 een tweede uitbreiding met nog eens 15.000 vierkante meter.

De uitbreiding betekent een kleine ‘boost’ voor de werkgelegenheid in Bergen op Zoom. Nu werken al 80 mensen voor de kledingreus in de Brabantse plaats. De uitbreiding levert volgens Rewin tussen de 90 en 120 extra banen op, afhankelijk van de snelheid waarmee Forever 21 marktaandeel verovert in Europa.

Philip Morris

Eerder werd bekend dat de sigarettenfabriek van Philip Morris op 1 september haar deuren sluit. Ruim 1200 mensen verliezen daardoor hun baan.

Forever 21 heeft wereldwijd al zo'n 1000 winkels, onder meer in grote Europese steden als Parijs, Brussel, München, Wenen en Amsterdam. Voor de komende jaren voorzien de Amerikanen een flinke groei. De omzet, die vorig jaar al 4,3 miljard dollar (3,2 miljard euro) bedroeg, moet in 2017 zijn gestegen tot 8 miljard dollar. Er komen in die periode naar schatting 600 winkels bij.