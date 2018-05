Golf van inbraken bij horecaondernemers

Dat meldt de politie na onderzoek. Ze waarschuwt de horeca in de noordelijke provincies alert te zijn.

Aanleiding voor het onderzoek was een aantal inbraken in woningen van Chinese restauranthouders. Uit een verdere analyse bleek al snel dat die inbraken geen toeval waren en dat veel meer horecaondernemers in het Noorden doelwit zijn geweest, aldus een woordvoerster van de politie.

''Er is sprake van een patroon.'' Enkele horecamensen waren de afgelopen tijd meer dan eens het slachtoffer.

De buit bestaat veelal uit geld en sieraden. ''Horecamensen hebben thuis vaak contant geld liggen, soms ook de dagopbrengst.'' De politie heeft ondernemers direct en via de Kamer van Koophandel benaderd en gewaarschuwd om geen kostbaarheden in huis te hebben als ze, veelal 's avonds en 's nachts, werken.

Wie er achter de gerichte inbrakengolf zit, is onduidelijk. ''Het kan een bende zijn, of misschien zijn het er twee. Dat weten we nog niet'', aldus de woordvoerster. De politie heeft een speciaal team op de zaak gezet.