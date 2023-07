Israël bestookt Palestijnen op Westelijke Jordaanoever, grootste actie in jaren

De operatie van het Israëlische leger bij het Palestijnse vluchtelingenkamp in de stad Jenin gaat mogelijk nog dagen door. Het is een van de grootste acties op de bezette Westelijke Jordaanoever in jaren.

"Het kan uren duren, maar ook dagen", zegt een woordvoerder van de strijdkrachten. Israël heeft honderden militairen ingezet die al sinds de nacht van zondag op maandag verwikkeld zijn in vuurgevechten.

Zeker acht Palestijnen zijn omgekomen. Volgens Palestijnse informatie liepen ook ongeveer vijftig mensen verwondingen op. De toestand van tien gewonden zou kritiek zijn.

Naast de troepenmacht voert het Israëlische leger ook luchtaanvallen uit op Jenin, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. De Israëliërs zien het vluchtelingenkamp daar als een terroristisch bolwerk en doen daar geregeld invallen.

Volgens Israël nemen Palestijnse aanvallen toe

Er wonen zo'n veertienduizend vluchtelingen dicht op elkaar en er zijn veel militante groeperingen. De Israëlische strijdkrachten zeggen met een van de droneaanvallen bijvoorbeeld een commandocentrum van de Jenin Brigades, een Palestijnse groep die zich verzet tegen de Israëlische bezetting, te hebben geraakt.

De Israëliërs zouden nu met de grote inval beginnen, omdat het aantal aanvallen van Palestijnen de laatste weken was toegenomen. Het doelwit van de operatie zou onder meer een wapenopslagplaats zijn. Volgens het stadsbestuur van Jenin reden de Israëliërs het vluchtelingenkamp binnen met bulldozers en hebben ze de watervoorziening afgesneden.

Palestijnse leiders bespreken situatie

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft uit verontwaardiging over de aanvallen het contact en de samenwerking op het gebied van veiligheid met de Israëliërs verbroken. Afgelopen januari deed hij dit ook al na een dodelijke inval in het vluchtelingenkamp in Jenin. Abbas kwam maandagavond samen met andere Palestijnse leiders bijeen om de situatie te bespreken.

Twee weken geleden kwamen ook al drie Palestijnen om het leven nabij Jenin, toen door een Israëlische droneaanval. Volgens een telling van persbureau AFP heeft het Israëlisch-Palestijns conflict dit jaar aan 182 Palestijnen, 25 Israëliërs, 1 Oekraïner en 1 Italiaan het leven gekost.