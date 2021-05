Israël heeft een staakt-het-vuren aangekondigd in het gewapende conflict met Palestijnse militanten in de Gazastrook. Dat melden verschillende Israëlische media, waaronder The Jerusalem Post, donderdag.

De Palestijnse groepering Hamas heeft bevestigd dat beide partijen akkoord zijn met het staakt-het-vuren. Dat moet om 01.00 uur (Nederlandse tijd) ingaan. De beweging Islamistische Jihad die Israël ook aanviel, heeft eveneens ingestemd met het staakt-het vuren.

Het staakt-het-vuren komt na elf dagen van gewelddadige conflicten tussen Israël en extremistische Palestijnse groeperingen in de Gazastrook. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen escaleerden begin mei, mede door de dreigende woninguitzetting van zes gezinnen uit een wijk in het bezette Oost-Jeruzalem en de gewelddadige bestorming van de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg door Israëlische ordediensten.

De groepering Hamas in Gaza stelde de Israëlische regering een ultimatum naar aanleiding van de spanningen in Jeruzalem. Nadat de deadline verliep op maandag 10 mei schoot Hamas tientallen raketten richting Israëlische steden.

Strijd tussen Israël en Palestijnen leidde tot honderden doden

In de dagen daarna volgden nog duizenden projectielen. De Israëlische strijdkrachten sloegen meteen hard terug, met honderden bombardementen op het dichtbevolkte Gaza. Daarbij kwamen zeker tweehonderd Palestijnen om het leven, onder wie veel kinderen. In Israël vielen zeker tien doden, onder wie twee kinderen. Naar schatting vijftienhonderd personen aan beide zijden raakten gewond.

Sindsdien bestookte de militaire factie van Hamas Israël met raketten en bombardeerde het Israëlische leger de Gazastrook. Het ging om het zwaarste geweld in de regio sinds 2014.