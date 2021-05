De Verenigde Staten hebben ook de derde poging van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om tot een gezamenlijke verklaring te komen over het geweld tussen Israël en Hamas tegengehouden. Veertien van de vijftien landen in de raad wilden een statement uitgeven waarin wordt opgeroepen tot de-escalatie, het stoppen van het geweld en het respecteren van humanitaire wetten, zoals het beschermen van burgers en voornamelijk kinderen.

In de verklaring zou komen te staan dat de raad erg bezorgd is over het geweld en over de kolonisatie van de Palestijnse Gebieden door Israëliërs. "We zijn tegen eenzijdige acties die het conflict kunnen verergeren", is te lezen in de verklaring die is ingezien door persbureau AFP. De landen wilden vorige week een vergelijkbare oproep doen.

"Wij kunnen deze verklaring momenteel niet steunen", aldus een Amerikaanse diplomaat. Vorige week zeiden diplomaten dat een verklaring niets zou oplossen.

VS roept zelf op geweld te stoppen, maar zonder resultaat

De VS heeft zelf meerdere malen opgeroepen om te stoppen met het geweld, maar zonder resultaat. President Joe Biden zei maandag wederom dat het doel van de VS is om het decennialange conflict te beëindigen. De Amerikanen zijn een van de belangrijkste bondgenoten van Israël en leveren jaarlijks een bijdrage van bijna 4 miljard dollar (zo'n 3,3 miljard euro) aan het Israëlische leger.

Maandag heeft de VS overleg gevoerd met de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Israël over mogelijkheden om het conflict tussen Israël en Hamas te beëindigen. Vooralsnog lijken de strijdende partijen niet toe te willen geven.

Het conflict laaide vorige week op nadat er rellen waren uitgebroken in Jeruzalem vanwege het uitzetten van Palestijnen om ruimte te maken voor Joodse kolonisten. Daarop volgden raketbeschietingen van Hamas op Israël en bombardementen van het Israëlische leger op de Gazastrook.