Israël en Hamas hebben elkaar in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de vijfde nacht op rij bestookt met raketten. In de stad Gaza werden tien Palestijnen gedood door een luchtaanval.

De tien Palestijnen, van wie het merendeel kind was, werden tegelijk gedood door een luchtaanval op een huis aan de rand van een vluchtelingenkamp. Het is de dodelijkste aanval sinds de raketaanvallen maandag begonnen.

Sinds maandag hebben Israël en Hamas al honderden raketten op elkaar afgevuurd. Het Israëlische leger richt zich vooral op de stad Gaza, waar veel Palestijnen wonen. Hamas heeft meerdere Israëlische steden als doelwit.

Eerder stelde het Israëlische leger grote delen van het tunnelnetwerk van Hamas te hebben verwoest met bommen. De extremisten gebruikten de tunnels om wapens te vervoeren.

In Gaza zijn al zeker 126 mensen gedood. Onder hen zouden belangrijke Hamas-commandanten zijn. Israël meldde tot nu toe zeven doden in zijn gelederen, onder wie een militair.

Beide partijen geven vooralsnog geen gehoor aan verzoeken vanuit het buitenland om een wapenstilstand.

Israëlische politie verricht arrestaties in Lod

In de stad Lod, die tussen Tel Aviv en Jeruzalem ligt, werden zaterdag vijftien mensen opgepakt door de politie. Het is al dagen onrustig in de stad, waarbij de politie en demonstranten al meerdere malen met elkaar vochten.

De arrestanten worden verdacht van deelname aan gewelddadige rellen in de stad. Volgens de politie werden er ook wapens, molotovcocktails en vuurwerk in beslag genomen.

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn recent in alle hevigheid opgelopen, nadat het conflict de afgelopen jaren leek te sluimeren.