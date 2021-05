Het Israëlische leger meldt vrijdagavond dat vanuit Syrië drie raketten op het land zijn afgevuurd. Een van de raketten zou in Syrië zijn neergekomen. Het is niet duidelijk waar de andere twee zijn ontploft.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het Israëlisch-Palestijns conflict

Volgens persbureau AFP volgden de raketbeschietingen na een conflict bij de Libanees-Israëlische grens, waarbij iemand van de sjiitische beweging Hezbollah werd gedood door het leger van Israël. Hezbollah is actief in het zuiden van Syrië, waar de raketten vandaan kwamen.

Het is de volgende verergering van de spanningen in het gebied. Donderdag werden er al raketten vanuit Libanon op Israël afgevuurd, terwijl het laatstgenoemde land donderdagavond een grondoffensief leek te beginnen in de Gazastrook. Legerwoordvoerders kwamen enkele uren na de onthulling van het initiatief echter terug op hun uitspraken.

De laatste omvangrijke grondoperatie door Israëlische troepen in Gaza was in 2014. Tijdens het conflict dat toen twee maanden lang duurde, kwamen meer dan 2.200 inwoners van de Gazastrook om het leven.

90 Israëlisch leger bestookt doelen in Gazastrook, Hamas schiet terug

Al meer dan tweeduizend raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook

De oorzaak van de nieuwe crisis zijn spanningen rond religieuze feestdagen op de Tempelberg en een gerechtelijke uitspraak in een slepende juridische strijd over woninguitzettingen van zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Zij moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

Volgens het Israëlische leger zijn inmiddels tweeduizend raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook, waarvan er bijna duizend werden onderschept. Acht Israëliërs kwamen om het leven. Bij luchtaanvallen vanuit Israël werden meer dan 120 Palestijnen gedood. De Verenigde Naties roepen op tot een wapenstilstand.