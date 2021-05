De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt zondag bijeen om te vergaderen over het oplopende conflict tussen Israël en de Palestijnen. Volgens diplomatieke bronnen staat de bijeenkomst gepland om 14.00 uur.

Eerder op donderdag werd bekend dat een spoedzitting op vrijdag niet door zou gaan. Diplomaten zeiden dat de Verenigde Staten niets voelden voor een openbare spoedzitting, die was aangevraagd door Tunesië, Noorwegen en China.

De raad heeft deze week al twee keer achter gesloten deuren vergaderd over de escalatie van het geweld in de Gazastrook. Dat leidde niet tot een gezamenlijke verklaring. Daar hadden alle vijftien leden mee moeten instemmen, maar naar verluidt lag de VS dwars.

Washington geldt als een belangrijke bondgenoot van Israël. De Amerikaanse regering benadrukte deze week dat de Israëliërs het recht hebben om zich te verdedigen tegen raketaanvallen, maar riep er ook toe op al het mogelijke te doen om burgerslachtoffers te voorkomen.

De raketbeschietingen en luchtaanvallen hebben tot dusver tientallen mensen het leven gekost. De Palestijnse autoriteiten maakten melding van 83 doden, onder wie zeventien kinderen. In Israël kwamen minstens zeven mensen om het leven, onder wie een zesjarige.

Diplomaten hadden eerder gezegd dat ook Israël en de Palestijnen vertegenwoordigd zouden zijn bij de bijeenkomst van vrijdag. Een ingewijde zegt nu dat de VS de vergadering van de raad wil uitstellen tot dinsdag.

Vier Europese leden van de raad kwamen deze week alvast met een eigen gezamenlijke verklaring. Noorwegen, Estland, Frankrijk en Ierland noemden het onacceptabel dat er ook veel burgerslachtoffers vallen bij de strijd.