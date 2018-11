Bij beschietingen tussen het Israëlische leger en de Palestijnse beweging Hamas in Gaza zijn zeker acht mensen om het leven gekomen.

Bij luchtaanvallen en een legeroperatie van het Israëlische leger in Gaza kwamen volgens Hamas en medisch personeel in het gebied zeven mensen om het leven, onder wie minstens vier andere leden van de beweging. Tijdens de operatie kwam ook een Israëlische soldaat om het leven, een ander raakte gewond.

Als reactie op de Israëlische aanval beschoot Hamas Israëlische gebieden met raketten. Daarbij raakte volgens Israël niemand gewond.

Volgens Hamas begon de Israëlische aanval met een beschieting vanuit een auto op een groep gewapende leden van Hamas. De auto sloeg daarna op de vlucht en Israël begon met luchtaanvallen.

Het Israëlische leger heeft bevestigd dat er een actie was in Gaza en dat een soldaat is omgekomen. Over de details van de operatie is niets gezegd.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zondagavond eerder teruggekomen van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Parijs vanwege het geweld.

