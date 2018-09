Israël sluit grensovergang met Gaza opnieuw na oplaaiend geweld

De grensovergang in het noorden van de Gazastrook is nog wel open voor humanitaire hulp, mits goedgekeurd door het Israëlische leger. De afsluiting van de grens wordt gebruikt om de overgangsstrook te herstellen nadat rellen grote stukken hebben aangetast, verklaart het leger van Israël.

Volgens persbureau AP zouden dinsdag honderden Palestijnen het grenscontrolepunt bij Erez hebben bestormd. Daarbij werd met stenen gegooid, waardoor de overgang schade opliep. Israëlische troepen bestreden de Palestijnen met vuur en traangas. Er vielen meerdere gewonden.

De overgang, de enige mogelijkheid om vanuit Gaza de Westelijke Jordaanoever of Israël in te komen, was pas tien dagen open. Op zondag 19 augustus besloot Israël de grens tijdelijk af te sluiten na gewelddadige botsingen tussen Palestijnen en Israëlische troepen. Bij die oproer vielen twee doden en raakten bijna driehonderd mensen gewond.

Gewelddadige protesten keren terug na heropening grens

Een week na de afsluiting werd de grens weer opengesteld. In de dagen na de heropening laaide het geweld in het gebied wederom op.

Sinds eind maart protesteren de Palestijnen elke vrijdag aan de grens. Zij eisen dat er een einde aan de blokkade van Gaza komt en het recht om terug te keren naar hun voormalige vaderland of dat van hun ouders en grootouders.

De Palestijnen verwijzen daarbij naar de vlucht en ontheemding van honderdduizenden mensen bij de oprichting van de Israëlische staat in 1948.

Israël gaat dorpje Westelijke Jordaanoever platgooien tegen de zin in van de EU

Het Hooggerechtshof in Israël maakte woensdag de weg vrij voor het platgooien van het Bedoeïenen dorpje Khan al-Ahmar. Op die plaats - waar honderdtachtig Bedoeïenen, Arabische woestijnnomaden, leven - zijn veel Palestijnse protesten. Palestijnse groeperingen hebben het dorpje gesticht tussen twee Israëlische nederzettingen in.

Volgens Israël is het dorpje illegaal vanwege het ontbreken van de juiste vergunningen. De Palestijnen stellen dat zij onmogelijk aan die papieren kunnen komen.

Israël wil de Bedoeïenen evacueren naar een plek in de buurt van het Palestijnse dorp Abu Dis, 12 kilometer verderop. Volgens mensenrechtenadvocaten is de gedwongen verplaatsing in strijd met de mensenrechten, niet in de laatste plaats omdat de nieuwe nederzetting bij een vuilnisstortplaats ligt.

De Europese Unie (EU) had eerder al aan Israël laten weten dat het niet eens is met de gedwongen evacuatie. De EU heeft er dan ook bij Israël op aangestuurd om het plan te annuleren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!