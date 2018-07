Israël schiet Syrisch gevechtsvliegtuig neer

Het Syrische staatsmedium meldt dat een gevechtsvliegtuig van de Syrische luchtmacht een doelwit was tijdens het uitvoeren van luchtaanvallen in het Syrische luchtruim in het zuiden van het land. Er wordt niet gemeld of het toestel ook daadwerkelijk geraakt was.

Het incident vond plaats bij de Golanhoogten, in het noordelijke deel van Israël nabij de grens met Syrië. Volgens het Israëlische leger is het toestel hier ook neergestort. Het is niet bekend hoe het met de bemanning is.

Voorafgaand aan het incident ging het luchtalarm in Israël af. Het leger meldt dat er twee raketten afgevuurd zijn.

Volgens het Israëlische leger is er sinds dinsdagochtend een verhoogde activiteit bij de Syrische luchtmacht te zien. "We zijn in hoogste staat van paraatheid", aldus het leger.

Verdedigingssysteem

Eerder deze week gebruikte Israël voor het eerst het David's Sling-verdedigingssysteem. Het systeem werd geactiveerd nadat twee raketten vanuit Syrië het Israëlische luchtruim naderden. De raketten stortten uiteindelijk vlak voor de grens neer.

Het is niet de eerste keer dat Israël een Syrisch toestel neerhaalt. In 2014 werd een gevechtsvliegtuig met een raket geraakt, nadat het over de Golanhoogten vloog. Dat is een gebied op de grens tussen Syrië, Israël, Libanon en Jordanië. In 1981 werd het gebied door Israël geannexeerd.

In februari van dit jaar bestookte Israël Iraanse doelen in Syrië. De Syrische luchtafweer haalde toen een Israëlisch gevechtsvliegtuig neer.

