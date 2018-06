Prins William landt voor historisch bezoek Israël en Palestijnse gebieden

De komende dagen zal de hertog van Cambridge ook Palestijnse gebieden aandoen.

Veel onderdelen van het vierdaagse programma worden pas op het laatste moment bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat prins William dinsdag een ontmoeting heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Diezelfde dag zal hij ook een bezoek brengen aan de gedenkplaats voor de joodse slachtoffers van de Holocaust.

Prins William zal ook een ontmoeting hebben met Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit. Kensington Palace laat weten dat de prins uitkijkt naar het verstevigen van de relatie met mensen "uit de regio".

Tientallen jaren was er geen officieel Brits bezoek aan het land. De rol van Groot-Brittannië is nog steeds omstreden. Israël is gevestigd in het voormalige Britse mandaatgebied. De Britten trokken zich in mei 1948 terug, kort hierna werd de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen.

Ophef

Voorafgaand aan het Britse bezoek is al ophef ontstaan in Israël. Kensington Palace noemde Jeruzalem in een persbericht een bezet Palestijns gebied, wat tot woede leidde bij Ze'ev Elkin, een Israëlische politicus met Jeruzalem in zijn portefeuille. Israël ziet Jeruzalem als hoofdstad.

Groot-Brittannië liet vorige maand nog weten bezorgd te zijn over het opgelaaide geweld in de Gazastrook. Palestijnen voerden hier sinds eind maart wekenlang een Mars van de Terugkeer, wat gepaard ging met veel geweld. Aan de Palestijnse kant vielen ruim honderd doden en meer dan duizend gewonden.

Het geweld escaleerde toen de Amerikaanse ambassade op 14 mei opende in Jeruzalem. De Amerikaanse president Donald Trump erkende de stad eerder als hoofdstad van Israël, tot grote woede van de Palestijnen. De Britse regering liet hierop weten dat het zich blijft inzetten voor een tweestatenoplossing, met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad.

