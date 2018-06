VN veroordeelt militair optreden Israël tegen Palestijnen

De Algemene Vergadering heeft daarnaast secretaris-generaal António Guterres verzocht een "internationaal beschermingsmechanisme" aan te bevelen voor het bezette Palestijns gebied.

Slechts acht landen, waaronder de VS, Australië, Togo en Micronesië, stemden tegen de resolutie en 45 landen onthielden zich van stemming. De resolutie in de Algemene Vergadering werd aangevraagd nadat een soortgelijke resolutie in de VN-Veiligheidsraad werd verworpen met een veto door de Verenigde Staten.

Bij nieuwe protesten van Palestijnen op de Gazastrook bij de grens met Israël vielen vorige week doden en honderden gewonden. Het Israëlische leger schoot met scherp en met traangasgranaten toen Palestijnen stenen gooiden en banden in brand staken.

In de tekst van de resolutie wordt ook het afvuren van raketten vanuit de Gazastrook op gebieden waar Israëlische burgers wonen veroordeeld. Hamas, de islamitische groepering die in de Gazastrook opereert, wordt echter niet genoemd.

Hamas

Dat vindt de VS erg kwalijk. "Deze resolutie demonstreert weer eens dat politieke spelletjes de boventoon voeren. Het is een zeer eenzijdige resolutie. We lezen geen enkele keer over Hamas, terwijl die terroristen toch het geweld in de Gazastrook hebben doen oplaaien", stelde de VN-gezant van de VS Nikki Haley voorafgaand aan de stemming.

Door deze resolutie te steunen "span je samen met een terroristische organisatie en versterk je de macht van Hamas", voegde de Israëlische ambassadeur Danny Danon daaraan toe.

Mars der Terugkeer

Palestijnen begonnen op 30 maart met demonstraties bij de grens. Onder de noemer Mars der Terugkeer eisen zij dat Palestijnen mogen terugkeren naar het land dat bij de oprichting van Israël in 1948 werd geconfisqueerd.

Bij de demonstraties zijn al meer dan honderd Palestijnen omgekomen. 14 mei was de bloedigste dag. Op die dag was het zeventig jaar geleden dat Israël de onafhankelijkheid uitriep.

Bovendien openden de Verenigde Staten toen hun ambassade in Jeruzalem. Dat leidde tot veel woede bij de Palestijnen.

