Leger Israël voert vergeldingsaanval uit op Gazastrook, onderschept raketten

Het is niet bekend of de aanvallen vanuit de Gazastrook of de vergeldingsaanval van Israël voor slachtoffers heeft gezorgd.

Onder meer opslagplaatsen voor munitie, maritieme doelen, militaire complexen en hoofdkwartieren zijn onder vuur genomen door gevechtstoestellen van het Israëlische leger. Israël zou dinsdag tot twee keer toe onder vuur zijn genomen vanuit de Gazastrook.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu meldt dat hij de organisatie Hamas verantwoordelijk houdt voor het afvuren van de raketten. "Het leger zal met grote kracht reageren", aldus Netanyahu.

Onrust

De onrust in de Gazastrook is sinds eind maart weer toegenomen. De Palestijnen willen wonen in wat nu Israël is en voeren daarom protesten uit.

Israël is van mening dat de Palestijnen die nabij het grenshek komen en proberen erdoor te breken, terroristen zijn. Er zijn aan de Palestijnse kant meer dan honderd doden gevallen en ook raakten meer dan duizend betogers gewond. Aan de Israëlische kant zijn voorzover bekend geen slachtoffers gevallen.

Geweld

De situatie bij de Gazastrook wordt nauwlettend gevolgd door onder meer Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, die het geweld dat Israël gebruikte eerder buitenproportioneel noemde.

Daarom werd twee weken geleden besloten dat onderzocht moet worden of er mensenrechtenschendingen zijn begaan door het leger.