Leger Israël schiet raketten uit Gazastrook uit lucht

In verschillende dorpen bij de grens met Gaza klonk het luchtalarm. Dat moet inwoners waarschuwen voor een naderende raketinslag. Het is de eerste keer sinds het begin van de grote Palestijnse protesten op 30 maart dat raketten richting Israël zijn afgeschoten.

Een Palestijnse woordvoerder zegt dat Israëlische gevechtsvliegtuigen als reactie verschillende doelen in de Gazastrook hebben bestookt. In het Palestijnse gebied waren harde explosies te horen.

Het is al langere tijd onrustig in de Gazastrook. Vanaf eind maart protesteren Palestijnen omdat ze willen terugkeren in het gebied dat nu Israël is. Op 14 mei bereikte het geweld tegen de protesten een hoogtepunt. Op die dag was het zeventig jaar geleden dat Israël de onafhankelijkheid uitriep. Er vielen toen tientallen doden.

De Verenigde Staten openden op die dag ook de nieuwe ambassade in Jeruzalem. Die opening is omstreden, omdat de Palestijnen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël erkennen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!