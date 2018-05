VN stemt in met onderzoek naar mensenrechtenschendingen Gaza

De raad stemde met 29 stemmen voor, twee tegen en veertien onthoudingen voor een resolutie die voorziet in het afvaardigen van een "onafhankelijke, internationale onderzoekscommissie", die volgend jaar maart met een eindrapport moet komen, meldt de Britse krant The Independent.

​Tijdens de speciale sessie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève waarschuwde mensenrechtenchef Zaid Ra'ad al-Hussein dat "het doden dat voortkomt uit het onwettige gebruik van geweld door een bezettingsmacht kan worden gezien als opzettelijk doden, een ernstige overtreding van de Vierde Geneefse Conventie (de bescherming van burgers in oorlogstijd, red.)."

Zaid suggereerde daarmee dat sprake kan zijn van oorlogsmisdaden, zoals overtredingen van de Geneefse Conventies normaliter te boek staan, maar nam dat woord niet in de mond.

Hij vestigde de aandacht op de verschillen in het aantal slachtoffers: aan Palestijnse zijde werden op één dag, de openingsdag van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, afgelopen maandag, zestig mensen gedood en duizenden verwond. "Aan de Israëlische kant zou één soldaat gewond zijn geraakt, licht, door een steen", aldus Zaid. "Dat scherpe contrast lijkt te wijzen op een volledig disproportionele reactie."

Zaid zei dat veel van de doden en gewonden die maandag vielen "volledig ongewapend waren en met scherpe munitie in de rug, de borst, het hoofd en in ledematen werden geschoten." Er is weinig bewijs dat Israël heeft geprobeerd het aantal slachtoffers te beperken, aldus de VN-mensenrechtenchef.

In de afgelopen zes weken vonden er meerdere massale demonstraties en botsingen tussen Palestijnen en het Israëlisch leger plaats aan de grens tussen Israël en de Gazastrook. Tot nu toe zijn daarbij meer dan honderd doden gevallen.

'Politiek gemotiveerd'

De Palestijnen eisen een terugkeer naar hun voormalige woningen, in wat nu Israël is. Dat land rechtvaardigt het harde optreden tegen de demonstranten door te zeggen dat de terroristische groepering Hamas de demonstraties probeert te gebruiken om grote aantallen strijders over de grens te smokkelen. Hamas maakt de dienst uit in Gaza.

De VN-ambassadeur van Israël in Genève, Aviva Raz Shechter, uitte vrijdag stevige kritiek op de bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad. Die was "politiek gemotiveerd en zal de situatie ter plekke geen greintje verbeteren", aldus Shechter. Volgens de ambasssadeur dient de sessie alleen om "Hamas meer macht te geven en zijn terroristische strategie en het gebruik van menselijke schilden tegen de burgers van Israël te belonen".

Volgens Tel Aviv hebben ''huichelarij en absurditeit de overhand'' binnen het orgaan en is de meerderheid van de leden per definitie anti-Israël.

De Amerikaanse afgevaardigde, Theodore Allegra, voegde zich bij die kritiek. De VN-Mensenrechtenraad "kiest duidelijk een kant en negeert de echte schuldige voor de recente geweldsuitbraak, de terroristische organisatie Hamas", zei hij.