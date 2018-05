Mensenrechtenraad VN: 'Geweld Israël bij Gazastrook buitenproportioneel'

Wat is er aan de hand bij de Gazastrook? Palestijnen protesteren sinds eind maart bij de Gazastrook. Ze willen terugkeren in wat nu Israël is. De protesten zijn met regelmaat gewelddadig verlopen.

Op maandag 14 mei bereikten de protesten hun hoogtepunt. Die dag was het zeventig jaar geleden dat de onafhankelijkheid van Israël werd uitgeroepen, wat door de Palestijnen als een catastrofe wordt gezien.

Tientallen mensen zijn maandag omgekomen en meer dan duizend raakten gewond.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is vrijdag bijeengekomen om de situatie te bespreken. Dit is voor het eerst sinds de situatie met de Rohingya's in Myanmar vorig jaar.

"Het sterke contrast in slachtoffers aan beide kanten wijst op een buitenproportionele reactie. Maandag is onder de Israëliërs één gewonde gevallen, te weten een soldaat die geraakt werd door een steen", meldt mensenrechtenchef Zeid Ra'ad al-Hussein.

Aan de Palestijnse kant vielen volgens de Mensenrechtenraad tientallen doden, onder wie ook kinderen. "Deze mensen, van wie velen onbewapend waren, zijn beschoten in onder meer hun rug, borst en hoofd", aldus de verklaring. Ook zijn zeventien Palestijnen gedood buiten de locaties waar de protesten een hoogtepunt bereikten.

De ambassadeur van Israël heeft fel gereageerd op de kritiek van Al-Hussein. "We zien de mensen in Gaza niet als vijanden. De situatie van maandag is te wijten aan Hamas." Het land claimt de inwoners te verdedigen tegen de agressie die de protesterende massa toonde. Hierbij zou het leger proberen zo min mogelijk slachtoffers te maken.

De Palestijnse ambassadeur benadrukt dat de Palestijnen "geen gevaarlijke wapens hebben gebruikt". "Waar gaan we heen als het zo doorgaat?"

Lijdensweg

Volgens Ra'ad al-Hussein lijden de 1,9 miljoen mensen in Gaza onder de "blokkade" door Israël. "Ze hebben weinig hoop op een baan, de infrastructuur breekt af en hun gezondheid is in gevaar als gevolg van elektriciteitsproblemen, inadequate medische voorzieningen en slechte riolering."

Israël is volgens hem verplicht om de bewoners van Gaza te beschermen. "Maar in feite worden ze gevangengezet in een giftige achterbuurt van hun geboorte tot hun dood."

Hamas

Maandag gold als de bloedigste dag in de Gazastrook sinds 2014. Dit was ook de verwachting, omdat het 14 mei zeventig jaar geleden was dat Israël de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Ook hebben de Verenigde Staten maandag hun ambassade in Jeruzalem geopend. Dit leidde tot woede bij de Palestijnen.

De Palestijnen protesteren al sinds eind maart bij de Gazastrook, omdat ze willen terugkeren in wat nu Israël is. De protesten worden daarom ook wel de Mars van de Terugkeer genoemd. Ze zijn onder meer bijeengebracht door de terroristische beweging Hamas.