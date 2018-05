Netanyahu noemt acties Israëlische leger in Gazastrook zelfverdediging

''Elk land heeft de plicht om zijn grenzen te verdedigen", aldus Netanyahu. Het Witte Huis sloot zich bij de woorden van de Israëlische premier aan. ''We zijn ons bewust van de berichten over aanhoudend geweld in Gaza vandaag'', zei woordvoerder Raj Shah van het Witte Huis tijdens een reguliere persconferentie.

''De verantwoordelijkheid voor deze tragische sterfgevallen berust volledig bij Hamas. Hamas lokt deze reactie opzettelijk uit", vervolgde Shah. Maar de huidige escalatie zal volgens Shah het vredesplan niet schaden. Dit vredesplan van de Amerikaanse regering zal op een geëigend tijdstip worden gepresenteerd.

''De terroristische organisatie Hamas verklaart dat ze van plan is Israël te vernietigen en stuurt duizenden mensen om de grensafscheiding te doorbreken om dit doel te bereiken. We zullen vastberaden blijven handelen om onze soevereiniteit en burgers te beschermen'', aldus Netanyahu.

Tientallen doden

Maandag verzamelden zich volgens het Israëlische leger 35.000 Palestijnse demonstranten bij het grenshek. Er zijn tot nu toe 58 doden gevallen. Daarnaast vielen er honderden gewonden. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn dat er ruim 2.700. Hulpverleners in de Gazastrook noemen een aantal van zeker 1.200 gewonden.

De protesten aan de grens met Israël zijn al weken aan de gang, maar bereikten maandag een hoogtepunt. Het is maandag zeventig jaar geleden dat Israël de onfhankelijkheid uitriep en door de Palestijnen wordt dat gezien als een catastrofe.

Ambassade

Maandagmiddag werd tevens de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem geopend. Tijdens de ceremonie hielden Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, en Netanyahu toespraken. Netanyahu noemde het een "prachtige dag", die zal worden herinnerd als "historisch". Trump zelf was afwezig bij de opening van de ambassade.

Hij erkende Jeruzalem in december als hoofdstad van Israël. Dat leidde toen tot veel woedde bij Palestijnen.

Opruiing

De woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas zei maandag dat de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem leidt tot "opruiing en instabiliteit in de regio". Hij sloot de Verenigde Staten ook uit als bemiddelaar in het vredesproces in het Midden-Oosten.

"Met deze stap heeft de Amerikaanse overheid haar rol in het vredesproces opgeheven en de wereld, het Palestijnse volk en de Arabische en Islamitische natie beledigd'', zei Abbas-woordvoerder Nabil Abu Rdeineh.



Trump zei in een videoboodschap tijdens de openingsceremonie dat hij zich blijft inzetten voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Terugkeren

Het doel van de Palestijnen is om terug te keren in wat nu Israël is. Daarom worden de protesten ook wel 'De mars van de terugkeer' genoemd.

Voor maandag waren er afgelopen weken al meer dan veertig doden gevallen aan Palestijnse kant. Het is niet bekend of er ook slachtoffers aan Israëlische zijde zijn gevallen.

