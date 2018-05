Tientallen doden en honderden gewonden bij Palestijnse protesten Gazastrook

Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er 2.410 gewonden gevallen. Hulpverleners in de Gazastrook spreken van ruim 1.200 gewonden.

Het leger, dat claimt dat er meer dan 35.000 Palestijnen bij het grenshek staan, opende het vuur nadat de protesten op verschillende locaties van start gingen.

De protesten zijn al enkele weken gaande, maar hebben maandag een hoogtepunt bereikt. Het is zeventig jaar geleden dat de onafhankelijkheid van Israël werd uitgeroepen, dat door de Palestijnen wordt gezien als een catastrofe.

Maandagmiddag werd de Amerikaanse ambassade geopend in Jeruzalem. Dat gebeurde met een ceremonie waarop Jared Kushner, schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, namens de Verenigde Staten sprak. Namens Israël hield premier Benjamin Netanyahu een toespraak. Hij sprak van een "prachtige dag", die herinnerd zal worden als "historisch".

Jeruzalem werd eerder door de Amerikaanse president Donald Trump erkend als hoofdstad van Israël. Dit leidde op het moment van de bekendmaking in december tot veel woede bij de Palestijnen.

Ivanka Trump, de dochter van de president, is samen met haar echtgenoot Jared Kushner in Israël aanwezig voor de opening van de ambassade. De Amerikaanse delegatie arriveerde zondag in het land en heeft al een receptie met premier Benjamin Netanyahu bijgewoond.

Terugkeer

De Palestijnen zijn eind maart begonnen met de protestacties. Ze zijn bijeengebracht door onder meer Hamas. De protesten worden ook wel de 'Mars van de Terugkeer' genoemd, omdat ze willen wonen in wat nu Israël is.

De regering van Netanyahu ziet de Palestijnen die het hek willen forceren echter als terroristen. Er is in de afgelopen periode dan ook hard opgetreden.

Gewelddadig

De protesten verliepen de afgelopen weken gewelddadig. Sommige demonstranten gooien met molotovcocktails en stenen en steken autobanden in de brand. Er waren voor maandag al meer dan veertig doden gevallen aan de kant van de Palestijnen sinds de aanvang van de protesten. Of er slachtoffers aan de kant van Israël zijn gevallen, is niet bekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!