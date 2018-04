Doden en meer dan honderd gewonden bij Palestijnse protesten Gazastrook

Onder de doden is ook een jongen van vijftien jaar oud, volgens een woordvoerder van de gezondheidsdienst.

Het Israëlische leger zou, na meerdere waarschuwingen, geschoten hebben op de Palestijnen die probeerden door het grenshek te breken. Ook zouden de actievoerders met stenen hebben gegooid.

De Palestijnse gezondheidsdienst meldt dat het dodenaantral hiermee is opgelopen tot tenminste 35. De actievoerders, onder leiding van onder meer de beweging Hamas, eisen dat de Palestijnen die in het verleden uit het gebied werden gedreven of moesten vluchten, mogen terugkeren in wat nu Israël is.

Hoogtepunt

De protesten bij de Gazastrook zijn sinds eind maart bezig en bereiken naar verwachting op 14 mei hun hoogtepunt. Op die dag is het zeventig jaar geleden dat de onafhankelijkheid van de nieuwe Joodse staat Israël werd uitgeroepen.

Ook opent de VS die dag de nieuwe ambassade in Jeruzalem. In december erkende de regering van Donald Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël, wat tot woedende reacties leidde bij de Palestijnen.

