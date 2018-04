Opnieuw gewonden bij aanhoudende protesten Gazastrook

De betogers verbranden autobanden en gooien stenen over de muur. De rook moet een het zicht van de Israëlische scherpschutters ontnemen.

De Israëlische soldaten beschieten de demonstranten met kogels en traangasgranaten. Ook is er een grote ventilator neergezet die de rook van de banden weg moet blazen.

Medisch personeel dat ter plaatse is zegt dat er zeker veertig mensen zijn neergeschoten door Israëlische soldaten. Er wordt nog geen melding gemaakt van doden.

Volgens een journalist van AFP die ter plaatse is zijn er minder demonstranten dan vorige week. Bij die protesten kwamen 20 Palestijnen om het leven en raakten er meer dan 1.500 gewond.

De Israëlische minister van Defensie heeft gewaarschuwd dat het leger zal optreden om de grens te verdedigen. Scherpschutters mogen schieten op mensen die het grenshek naderen met de bedoeling Israël binnen te komen.

De Verenigde Naties hebben de Israëlische soldaten opgeroepen geen excessief geweld te gebruiken.

Twintig doden

Vrijdagochtend is een Palestijn overleden aan verwondingen die hij eerder had opgelopen tijdens de demonstraties aan de grens met Israël. Het dodental sinds het begin van de protesten in het gebied is inmiddels opgelopen tot zeker twintig.

​Dat melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten.

Tienduizenden Palestijnen begonnen vorige week met demonstraties aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Dat leidde tot confrontaties met Israëlische militairen.

De protesten zijn gestart om steun te betuigen aan vluchtelingen die het land weer in willen, maar dat niet mogen. De demonstranten willen dat de vluchtelingen en hun nakomelingen terug moeten keren naar hun huizen die staan in wat nu Israël is. De vluchtelingen moesten tijdens de oorlog in 1948 vluchten.

