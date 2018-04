Israël sluit verdere acties in Gazastrook niet uit als onrust voortduurt

"Als dit zo blijft, dan hebben we geen andere keuze dan in te grijpen in de Gazastrook", aldus de Israëlische generaal Ronen Manelis. Het is onduidelijk wat voor soort ingrepen Israël zou overwegen.

Israël reageert met de woorden op de ongeregeldheden die vrijdag ontstonden bij het grote protest met de naam 'Mars van de terugkeer', waar zo'n dertigduizend personen aan meededen.

Met de mars van vrijdag wilden verschillende Palestijnse actiegroepen en politieke partijen het "recht op terugkeer" ondersteunen voor Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen in het huidige Israël.

Israël is hier echter niet van gediend. Het Israëlische leger besloot vrijdag dan ook hard in te grijpen toen er bij de demonstratie gegooid werd met brandende autobanden, molotovcocktails en stenen.

Er werd volgens het leger gericht geschoten op mensen die onrust veroorzaakten, zoals het leger vrijdag had aangekondigd te zullen doen.

Nationale rouw

Bij de protesten zijn zestien mensen om het leven gekomen. Naast de zestien doden vielen er ook meer dan duizend gewonden.

In een reactie op de slachtoffers die vrijdag zijn gevallen, heeft de Palestijnse president Mahmoud Abbas zaterdag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw.

Ook houden veel Palestijnen hun winkels in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem zaterdag gesloten. Particuliere scholen, die normaal wel open zijn op zaterdag, blijven ook dicht.

Maar ook zaterdag waren er opnieuw confrontaties. Daarbij vielen zeker dertien gewonden, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger doet onderzoek naar wat er precies is voorgevallen.

Israël

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft Hamas aangewezen als de aanstichter van de onrust.

Volgens het Israëlische leger gebruikt Hamas de demonstratie om Israël aan te kunnen vallen en onrust in het gebied te creëren.

De Palestijnse president zei op zijn beurt dat de Israëlische autoriteiten "volkomen schuldig zijn" voor de dodelijke slachtoffers.

VN

De secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de demonstratie en de acties die daarop volgden.

De VN heeft bovendien gezegd dat de vrees bestaat dat de demonstraties verder uit de hand zullen lopen.

Een andere hoge VN-medewerker, Taye-Brook Zerihoun, heeft Israël al opgeroepen zich te houden aan de internationale mensenrechten.

In een reactie op de berichten van Palestijnse autoriteiten dat er ook drie kinderen zijn omgekomen, zei hij ook dat het van belang is dat kinderen in het gebied beschermd worden.

