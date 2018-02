Israëlische leger doodt Palestijn die militairen aanviel met ijzeren staaf

Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. De militairen probeerden daarop de man onschadelijk te maken. Daarbij raakte hij gewond waarna hij later in het ziekenhuis overleed. Het leger was naar Jericho gegaan om daar een verdachte te arresteren. Daarbij ontstond onrust.

Het is onduidelijk waaraan de man precies is overleden. Een Palestijnse NGO zegt dat hij is doodgeslagen door de militairen. Het leger meldt dat er geschoten is maar dat er geen schotwonden op het lichaam zijn gevonden.