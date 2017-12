Stemming VN verandert niets aan plan VS voor ambassade Jeruzalem

"Geen enkele stemming in de Verenigde Naties zal daar verandering in brengen", zei de Amerikaanse VN-gezant Nikki Haley in reactie op de stemming van de Algemene Vergadering van de VN over de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de VS.

Met 128 stemmen werd de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël afgewezen. De resolutie stelt dat de Amerikanen hun besluit moeten terugdraaien, alhoewel de resolutie volkenrechtelijk gezien niet bindend is. "Het enige waar deze VN-stemming voor zorgt is dat Amerikanen anders aankijken tegen de VN en tegen landen in de VN die ons niet respecteren", aldus Haley.

Symbolisch

De uitkomst is vooral symbolisch een teken aan de wand. Eenzelfde resolutie kon vorige week in de Veiligheidsraad rekenen op het veto van de Amerikanen. De andere veertien lidstaten stemden wel voor.

Er waren 56 onthoudingen, onder meer van Canada, Argentinië en Australië. Mogelijk komt dit door het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om de financiële steun aan landen die voor de resolutie zouden stemmen, stop te zetten.

Overwinning

De Palestijnse president Mahmoud Abbas is zeer tevreden met de uitslag van de stemming in New York. Hij noemt het "een overwinning voor de Palestijnen", aldus zijn woordvoerder.

Onder de tegenstemmers zijn onder meer Israël, de Verenigde Staten, Guatemala en enkele eilandstaten zoals Nauru in Micronesië.

Het kabinet van Israël noemt de stemming in de Verenigde Naties ''een absurd theater". In een schriftelijke verklaring bedankt de Israëlische president Benjamin Netanyahu zijn Amerikaanse ambtsgenoot voor zijn standpunt in het conflict.

Erkenning

Trump maakte begin deze maand bekend Jeruzalem voortaan te erkennen als hoofdstad van Israël. Zijn besluit werd door wereldleiders veroordeeld, zowel in het Midden-Oosten als in Europa. Zelfs bondgenoten waarschuwden dat de beslissing een golf van woede en agressie zou opwekken in Israël.

Sinds het besluit van Trump zijn wereldwijd vele duizenden mensen de straat opgegaan om er tegen te prosteren. Bij rellen tussen Palestijnen en Israël raakten honderden mensen gewond. Ook kwamen daar meerdere mensen om het leven.