Zeker vier mensen omgekomen bij rellen tussen Palestijnen en Israël

Twee Palestijnen overleden aan schotwonden tijdens afzonderlijke incidenten bij het grensgebied tussen de Gazastrook en Israël, zei een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid in de Gazastrook. Twee anderen kwamen om door onlusten bij Ramallah, op de Westelijke Jordaanoever.

Het ging onder anderen om een man die een Israëlische agent zou hebben aangevallen en vervolgens zelf werd neergeschoten. Getuigen zeiden later tegen Reuters dat de aanvaller naast een mes ook een zelfmoordgordel leek te dragen. Die was nep, stelde een Palestijnse hulpverlener die zich over de man ontfermde.

Dag der Woede

Ook in Gaza gingen duizenden Palestijnen de straat op om te protesteren. Palestijnen hebben vrijdag net als vorige week uitgeroepen tot 'Dag der Woede'. Toen vielen bij hevige protesten twee doden en tientallen gewonden.

De schattingen over het aantal gewonden door de onlusten in Palestijnse gebieden liepen vrijdag uiteen van 150 tot circa 400. Het gaat naar verluidt vooral om mensen die onwel werden toen veiligheidstroepen traangas afvuurden. Woedende betogers bestookten Israëlische militairen op hun beurt met stenen.

Palestijnen riepen vrijdag weer uit als dag van woede, net als afgelopen week.

Reactie

De protesten zijn een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem officieel te accepteren als hoofdstad van Israël. Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad.

Zijn besluit werd door wereldleiders in zowel het Midden-Oosten als het westen veroordeeld. Zelfs bondgenoten van de VS waarschuwden dat de beslissing een golf van woede en agressie zou opwekken in Israël.