Arabische landen overwegen sancties tegen VS om Jeruzalem-besluit

De Libanese minister Gebran Bassil (Buitenlandse Zaken) riep zijn collega's op maatregelen te overwegen om te voorkomen dat de Amerikaanse ambassade wordt verplaatst naar Jeruzalem. "Te beginnen met diplomatieke en politieke maatregelen, gevolgd door economische en financiële sancties."

De Palestijnse minister Riyad al-Maliki zei kort voor de bijeenkomst dat de Palestijnen willen dat de VN-Veiligheidsraad zich in een resolutie uitspreekt over het besluit van Trump. Hij zei ook tegen verslaggevers dat zijn volk een ander land zal zoeken om te bemiddelen in het vredesproces.

Na afloop van de bijeenkomst drongen de Arabische ministers van Buitenlandse Zaken er bij de Verenigde Staten op aan om het besluit om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te zien te laten varen. Volgens de ministers vergroot het besluit van Trump het geweld in het Midden-Oosten. "Het Amerikaanse besluit over Jeruzalem is een schending van het internationale recht", stond in een gezamenlijke verklaring.

Duizenden Palestijnen, moslims en arabieren gingen vrijdag de straat op vanwege de door Hamas uitgeroepen 'Dag der Woede', waarmee ze reageerden op het besluit van de VS om Jeruzalem officieel als hoofdstad van Israël te accepteren. Israëlische militairen schoten bij de rellen twee Palestijnse betogers dood.

Vergeldingsactie

Volgens de krant Haaretz heeft de Israëlische luchtafweer vrijdagavond een raket neergehaald die was afgevuurd vanuit de Gazastrook richting de steden Ashkelon en Sderot, waar de sirenes begonnen te loeien. Vlak daarna volgde nog een lancering, maar dit projectiel haalde het grondgebied van Israël niet.

Het Israëlisch leger voerde een vergeldingsactie uit. Een woordvoerder vertelde dat gevechtsvliegtuigen een opleidingskamp van de radicaal-islamitische verzetsbeweging Hamas en wapenopslagplaats hebben bestookt. Volgens het Palestijns ministerie van Gezondheidszorg zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie zes kinderen.