'Pence niet welkom in Palestijns gebied na besluit VS over Jeruzalem'

''Namens Fatah zeg ik dat we Trumps plaatsvervanger niet zullen ontvangen op Palestijns grondgebied'', zei Jibril Rajoub. ''Hij had om een ontmoeting gevraagd met Abbas op 19 december in Betlehem, maar dat gaat niet gebeuren.''

Een woordvoerder van Abbas was niet meteen bereikbaar voor commentaar.

De uitspraak van Rajoub volgt een dag na president Trumps keuze om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Een besluit waar de Palestijnen het niet mee eens zijn. Zij claimen Oost-Jeruzalem, dat sinds 1967 bezet wordt door de Israëli, als hun hoofdstad.

Rellen

Duizenden Palestijnen demonstreerden donderdag op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook tegen het Amerikaanse besluit. Het Israëlische leger gebruikte onder meer traangas en waterkanonnen om de mensen op straat in de hand te houden.

Zeker 31 betogers raakten gewond bij de confrontaties met het leger. Volgens medici werden elf mensen geraakt door kogels. Eén van hen verkeert in kritieke toestand, aldus de autoriteiten in het land. Twintig anderen liepen verwondingen op toen ze werden geraakt door rubberen kogels.

De Palestijnse Autoriteit had opgeroepen tot een algemene staking, maar de Palestijnse moslimbeweging Hamas had onomwonden gepleit voor een derde intifada tegen Israël. In de Gazastrook gooiden betogers stenen naar het Israëlische leger. Dit deden zij bij een hek op de grens met Israël.

Op de Westelijke Jordaanoever was ook protest gaande tegen het besluit van Trump. Volgens ooggetuigen scandeerden Palestijnen op straat "Jeruzalem is de hoofdstad van de staat Palestina". Ook hier gooiden betogers stenen naar soldaten.

Vrede

Verschillende regeringsleiders, zowel in het Midden-Oosten als in de westerse wereld, hadden Trump al van tevoren gewaarschuwd dat zijn besluit tot veel ophef zou leiden in de Arabische wereld. Zij stellen unaniem dat het besluit het vredesproces en de stabiliteit en veiligheid in het gebied bedreigt.

Het Witte Huis stelt dat Trumps besluit niet inhoudt dat de Verenigde Staten zich uit het vredesproces in het gebied zullen terugtrekken. Ook laat het Witte Huis weten niet op de hoogte te zijn van plannen van andere landen om ook Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

Cruciaal

Jeruzalem is in de ogen van de wereldgemeenschap al zeventig jaar een plaats die een cruciale rol zou moeten spelen bij het bereiken van vrede tussen Israël en de Palestijnen. Lange tijd wilden de Verenigde Naties een internationaal bestuur voor Jeruzalem.

Het Arabische oosten van de stad is echter in 1967 door Israël bezet en vervolgens geannexeerd. De Verenigde Naties eisen dat de bezetters vertrekken en onderhandelen over vrede tussen een Joodse en een Palestijnse staat.