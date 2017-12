'Erkenning Jeruzalem als hoofdstad Israël door VS is groot veiligheidsrisico'

"De protesten op de Westbank, in de Gaza-strook en in andere landen in de regio zullen eerst nog vreedzaam zijn, maar dat kan omslaan", aldus Midden-Oostendeskundige Paul Aarts van de Universiteit van Amsterdam.

"Gewelddadige aanvallen zijn een optie. Andere landen mogen dit niet negeren", stelt Aarts in de ochtendpodcast van NU.nl. "Het is een gevaarlijke stap. De risico's voor de veiligheid van Amerikanen in de regio zijn groot."

Tweestatenoplossing

De Europese Unie en Nederland vinden een tweestatenoplossing de enige oplossing voor het conflict. Volgens Aarts is dat nu bijna uitgesloten. "Het is een rampzalige beslissing van Donald Trump. Een tweestatenoplossing was al ver weg, maar is nu helemaal uit zicht."

Met de erkenning van Jeruzalem is volgens Aarts ook het vredesproces de nek omgedraaid. "Dat was natuurlijk al comateus, maar lijkt nu volledig van de tafel."

Het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël was een verkiezingsbelofte van Trump. De goede band tussen Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ligt volgens Aarts ten grondslag aan deze beslissing.