Erkenning VS van Jeruzalem als hoofdstad leidt tot woedende reacties

De Amerikaanse president Donald Trump zal woensdag naar verluidt bekendmaken dat de VS de stad Jeruzalem als hoofdstad van Israël gaat erkennen. De Amerikaanse ambassade wordt van Tel Aviv verhuisd naar Jeruzalem. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opdracht gekregen om de verhuizing te plannen.

Het hele proces zal mogelijk drie tot vier jaar in beslag nemen, zal Trump naar verwachting bekendmaken in een toespraak. Volgens medewerkers van het Witte Huis anticipeert Trump hiermee op een "historische realiteit", omdat Jeruzalem het centrum is van het Joodse geloof, en op een "hedendaagse realiteit" omdat de Israëlische regering in de stad zetelt.

De stap is een breuk met decennia van Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek. De stap druist ook in tegen de wens van de Verenigde Naties om te komen tot vrede met twee staten in het voormalige Britse mandaatgebied Palestina: een Joodse staat en een Palestijnse.

Oorlogsverklaring

Al voordat Trump het besluit officieel bekendmaakte, leidde het plan tot woedende reacties.

De Palestijnse gezant in Londen, Manuel Hassassian, noemde het plan van Trump "een oorlogsverklaring aan anderhalf miljard islamieten en honderden miljoenen christenen die niet accepteren dat de heilige plaatsen uitsluitend onder gezag van Israël komen". Naar schatting 6 procent van de Palestijnen is christen.

De Iraanse ayatollah Khamenei noemde het besluit van Trump "een bewijs van zijn grote incompetentie". Iran steunt al lange tijd diverse Palestijnse organisaties die strijden voor een eigen staat. Khamenei beklemtoonde dat Palestina "bevrijd zal worden" en verwijt Trump een oorlog in de regio te willen veroorzaken.

Ook de Syrische regering veroordeelde het besluit van Trump. "Dit is een nieuw dieptepunt in de misdaden die worden begaan tegen de Palestijnen", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Turkse minister van buitenlandse Zaken noemt het besluit van Trump "een grote, grote fout. De hele wereld is tegen."

Dialoog

Paus Franciscus heeft opgeroepen de rechten van alle volken in het Heilig Land te erkennen. Dat is volgens hem de basis voor een serieuze dialoog. De paus sprak met Palestijnen kort voordat de Amerikaanse president Trump volgens zijn medewerkers woensdagmiddag bekendmaakt dat de Verenigde Staten Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen.

Het Kremlin in Rusland heeft haar zorgen uitgesproken over de moeilijke situatie tussen Israëlische en Palestijnse autoriteiten. Volgens een woordvoerder van de Russische regering kan de situatie door het mogelijke besluit van Trump verslechteren.

Reisadvies bijgesteld

En ook in Europa is zeer bezorgd gereageerd op het voornemen van het Witte Huis. Duitsland en Frankrijk hebben burgers in Jeruzalem gewaarschuwd voor rellen die zij verwachten in het Midden-Oosten na de officiële bekendmaking.

Het Franse ministerie van buitenlandse zaken waarschuwt burgers grote mensenmassa's in de regio te vermijden, vooral in Jeruzalem, op de Westbank en in de Gazastrook.

Vredesproces

Verschillende regeringsleiders, zowel in het Midden-Oosten als in de westerse wereld, hadden Trump al van tevoren gewaarschuwd dat dit besluit tot veel ophef zou leiden in de Arabische wereld. Zij stellen unaniem dat het besluit het vredesproces en de stabiliteit en veiligheid in het gebied bedreigt.

Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad maar de Palestijnen zien de stad ook als hun hoofdstad. Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne dat hij de ambassade zou verhuizen.

Verkiezingsbelofte

Al tientallen jaren ijveren de Verenigde Naties ervoor dat de status van Jeruzalem in vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestijnen wordt vastgelegd. Oost-Jeruzalem zou hierbij de hoofdstad van Palestina kunnen worden.

President Bill Clinton besloot in de jaren negentig dat de VS uit veiligheidsoverwegingen Tel Aviv beschouwde als de hoofdstad. Dit besluit werd door zijn opvolgers, George Bush en Barack Obama, elke zes maanden verlengd.

Trump weigert dit nu echter te doen. Het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade was een van de verkiezingsbeloftes die hij deed. Een deel van zijn rechts-christelijke achterban is voorstander van het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.