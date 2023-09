Aantal klachten over grensoverschrijdend gedrag bij bedrijven stijgt

Het aantal klachten over ongewenste intimiteiten, vernedering, racisme, uitbuiting en pesten op de werkvloer is bij 10 procent van de Nederlandse bedrijven en organisaties toegenomen.

Het betekent niet per se dat er nu vaker sprake is van sociale onveiligheid of ongewenste situaties. "Wel kunnen we concluderen dat er steeds meer aandacht is voor dit onderwerp. En dat maakt ook dat meer slachtoffers zich durven uit te spreken", zegt Berenschot.