Acteur Danny Masterson gaat in beroep tegen dertig jaar celstraf voor verkrachting

Acteur Danny Masterson, die vastzit voor het verkrachten van twee vrouwen, gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling en strafmaat. Volgens zijn advocaat Shawn Holley zijn er in het proces grote fouten gemaakt.

Masterson hoorde donderdagavond in de rechtbank van Los Angeles dat hij een gevangenisstraf van dertig jaar tot levenslang krijgt. Volgens de advocaat zijn er in het proces "substantiële fouten" gemaakt en is er geen aantoonbaar bewijs.

"Hoewel we veel respect hebben voor de juryleden in deze zaak en voor ons rechtssysteem in het algemeen, hebben ze het soms bij het verkeerde eind. En dat is hier gebeurd", zei Holley tegen de verzamelde pers.

"Meneer Masterson heeft de misdaden waarvoor hij is veroordeeld niet gepleegd en wij en de advocaten in het hoger beroep, de beste en slimste in het land, hebben er vertrouwen in dat deze veroordeling wordt vernietigd."

Zaak werd eerder nietig verklaard

Masterson, vooral bekend van de serie That '70s Show, werd eerder schuldig bevonden aan twee aanklachten van verkrachting. De 47-jarige acteur zou de vrouwen tussen 2001 en 2003 seksueel misbruikt hebben in zijn huis in Hollywood.

Masterson zou met de vermeende verkrachting zijn weggekomen door steun van Scientology, de kerk die hij aanhangt en waarvan zijn vermeende slachtoffers oud-lid zijn.

Vorig jaar werd de zaak nog nietig verklaard omdat de juryleden het niet eens konden worden. De aanklagers startten vervolgens een nieuwe zaak.