Black Panther-acteur Tenoch Huerta door ex beschuldigd van aanranding

Tenoch Huerta, bekend van zijn schurkenrol in Black Panther: Wakanda Forever, wordt door zijn ex beschuldigd van aanranding. De acteur ontkent de beschuldiging en laat weten dat hij juridische stappen heeft gezet.

De acteur laat dinsdag via Instagram weten dat de beschuldigingen "niet waar en ongegrond" zijn. Hij zegt dat hij in 2022 een relatie met Ríos had. "Toen die voorbij was, begon Elena verkeerde voorstellingen te maken van onze interactie. Zowel tegen mij als tegen gemeenschappelijke vrienden."