Mores reageert nog niet op onthullingen over Tom Egbers in Volkskrant

Meldpunt Mores was vrijdag en zaterdag niet bereikbaar voor commentaar op het onthullende artikel van de Volkskrant waarin wordt geschreven over wangedrag op de redactie van NOS Sport.

Mores is het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector. Voorzitter is Janke Dekker, die getrouwd is met NOS-presentator Tom Egbers. Hij zou zich volgens het artikel in de Volkskrant schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend en intimiderend gedrag.