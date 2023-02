Marokkaanse zanger Saad Lamjarred veroordeeld tot celstraf in misbruikzaak

De Marokkaanse zanger Saad Lamjarred (37) is vrijdag door de rechtbank in Parijs veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor het verkrachten en mishandelen van een jonge vrouw. Dat meldt het Franse medium RFI. Lamjarred werd in oktober 2016 verdachte in de zaak en zat hier tot april 2017 voor vast.

De zanger, die in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zeer populair is, hoorde donderdag een celstraf van zeven jaar tegen zich eisen. Die werd een dag later teruggebracht naar een gevangenisstraf van zes jaar.

De artiest heeft tien dagen om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Hij is direct na de zitting aangehouden en zit nu vast.

Lamjarred genoot zijn internationale bekendheid met name door hits als Ana Machi Sahel en LM3ALLEM. Dat laatste nummer overschreed mei vorig jaar, als eerste Arabischtalige nummer ooit, de grens van 1 miljard streams op YouTube.