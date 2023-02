Slachtoffer Weinstein treedt uit anonimiteit: 'Spijt dat ik de deur opende'

Evgeniya Chernyshova (43), een van de vrouwen die werd misbruikt door Harvey Weinstein, deelt in gesprek met The Hollywood Reporter voor het eerst haar verhaal. De voormalig filmproducent hoorde donderdag dat hij wegens dit misbruik in de Amerikaanse staat Californië voor zestien jaar cel is veroordeeld. Chernyshova, voormalig actrice, hield haar identiteit tot vandaag verborgen.

Chernyshova groeide op in Siberië en verhuisde als twintiger naar Italië om daar te werken als model en actrice. Op een Oscar-feestje in Los Angeles in 2013 raakte ze in gesprek met Weinstein. Diezelfde avond stond hij voor haar hotelkamer en vroeg of ze met hem kon praten.

"Dat ik die deur tien jaar geleden open heb gedaan, daar heb ik nog steeds spijt van", vertelt Chernyshova. "Ik merkte al snel dat het niet goed zat."

Toen Weinstein zich begon uit te kleden, liet Chernyshova haar trouwring en foto's van haar kinderen zien. "Maar dat deed hem niets. Hij heeft me vervolgens seksueel misbruikt."

Na de bewuste avond raakte de actrice depressief en ontwikkelde ze een alcoholprobleem. "Ik dacht: er zijn zo veel prachtige vrouwen en bekende sterren, en hij heeft mij uitgekozen. Dus het is mijn schuld."

In 2017 vertelde Chernyshova's zestienjarige dochter dat zij was aangerand door een jongen. De actrice vertelde toen dat zij ook was misbruikt. "We sloten een pact: we zouden allebei aangifte doen."

'Ik heb mijn stem terug'

Kort daarop deelden ook andere vrouwen hun verhaal over hun nare ervaringen met Weinstein. Uiteindelijk duurde het ruim twee jaar voordat duidelijk werd dat de rechter zich ging buigen over Chernyshova's aanklacht.

Naast de actrice waren er nog drie vrouwen in de staat Californië die Weinstein van misbruik beschuldigden. In één geval werd Weinstein vrijgesproken, bij twee andere slachtoffers was er niet voldoende bewijs gevonden.

De voormalig filmproducent hoorde donderdag dat hij wel schuldig is bevonden aan misbruik van Chernyshova. Hij krijgt een celstraf van zestien jaar. Dit komt boven op de straf van 23 jaar die hem in de staat New York al werd opgelegd wegens aanranding en verkrachting.

Chernyshova, die uit schaamte haar identiteit eerder niet bekend wilde maken, zegt opgelucht te zijn dat ze nu uit de anonimiteit kan treden. "Ik heb eindelijk mijn stem terug." Samen met haar dochter wil ze een stichting opzetten die andere (anonieme) misbruikslachtoffers helpt.