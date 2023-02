Harvey Weinstein krijgt celstraf van zestien jaar in verkrachtingszaak

De bekende voormalige Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is tot zestien jaar cel veroordeeld voor verkrachting van een vrouw in 2013. Dat heeft een rechter in Los Angeles bepaald, nadat een jury hem in december al schuldig had bevonden.

Weinstein werd in 2020 in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Volgens Amerikaanse media is het waarschijnlijk dat Weinstein, die een slechte gezondheid heeft, de rest van zijn leven achter de tralies zal doorbrengen nu hij opnieuw is veroordeeld.

De zaak van donderdag draait om de verkrachting van een voormalig model en actrice in een hotel in Beverly Hills.

Weinstein werd eind 2017 wereldwijd bekend, doordat hij door tientallen vrouwen - onder wie beroemde actrices - werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting.

Hij misbruikte zijn machtspositie in Hollywood om slachtoffers tot stilzwijgen te dwingen. De onthullingen over zijn jarenlange wangedrag leidden tot de MeToo-beweging.