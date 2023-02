R. Kelly krijgt één jaar boven op de gevangenisstraf van 30 jaar die hij nu uitzit

R. Kelly krijgt één jaar cel boven op de straf van dertig jaar die hij al uitzit vanwege seksueel misbruik en vrouwenhandel. De artiest is donderdag veroordeeld tot nog eens twintig jaar cel vanwege kinderporno en afpersing, maar hij mag bijna de hele celstraf gelijktijdig uitzitten met zijn eerdere opgelegde straf.

Eind juni werd Kelly, bekend van hits als I Believe I Can Fly en Ignition, in New York al schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. De zanger, die al sinds 2019 vastzit, werd toen veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar.