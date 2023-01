Jelle Brandt Corstius grotendeels vrijgesproken van smaad in zaak Gijs van Dam

De rechtbank in Amsterdam heeft journalist Jelle Brandt Corstius woensdagmiddag grotendeels vrijgesproken van smaad tegenover tv-producent Gijs van Dam. Het Openbaar Ministerie (OM) had een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur tegen de journalist geëist. De rechtbank is daar niet in meegegaan.

In 2017 schreef Brandt Corstius in een artikel van Trouw dat hij in het begin van zijn televisiecarrière was gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. Hoewel de journalist niet had genoemd om wie het zou gaan, werd al snel bekend dat Van Dam de vermeende dader was.

De journalist deed aangifte, maar Van Dam werd niet vervolgd. Het OM concludeerde dat er geen grond was voor vervolging.

Van Dam heeft toegegeven dat hij eenmalig seks heeft gehad met Brandt Corstius, maar volgens hem was er geen sprake van dwang. De producent besloot aangifte te doen van smaad wegens de reputatieschade die hij heeft opgelopen.

In totaal deed Van Dam zes aangiften tegen Brandt Corstius in de periode tussen oktober 2017 en november 2020. Het OM seponeerde zijn aangiften van smaad eerder. In hoger beroep beval het Gerechtshof Amsterdam het OM tot vervolging over te gaan.

Brandt Corstius was niet bij de uitspraak aanwezig, wat de rechtbank jammer noemde. Er is geen sprake van vrijspraak op alle punten. Na het Trouw-artikel deed Brandt Corstius twee andere uitspraken over Van Dam. De rechtbank vond deze wel smadelijk, maar de journalist krijgt er geen straf voor omdat ze binnen de vrijheid van meningsuiting vallen.

