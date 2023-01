Kevin Spacey zegt onschuldig te zijn in Londense misbruikzaak

Kevin Spacey zegt onschuldig te zijn in de misbruikzaak die eind vorig jaar tegen hem werd aangespannen in Londen. Het gaat om in totaal zeven aanklachten van één man, die tussen 2001 en 2004 door de acteur misbruikt zou zijn.

Spacey was via een videoverbinding aanwezig in de rechtszaal, meldt Deadline. Hij zei in alle zeven gevallen onschuldig te zijn.

De man beschuldigt Spacey van seksueel misbruik, dat meerdere keren zou hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2004. De aanklachten gaan allemaal over misbruik, maar één specifiek geval gaat over seks onder dwang. De aanklager is tot nu toe anoniem gebleven.

Spacey is vaker al dan niet digitaal in Londen te vinden vanwege diverse rechtszaken. De 63-jarige acteur was tussen 2005 en 2013 artistiek directeur van het Britse Old Vic-theater en zou in die tijd meerdere mannen seksueel hebben misbruikt. Hij ontkent alles.

Vijf aanklachten die gaan over beschuldigingen uit Spaceys tijd bij het Old Vic zijn gebundeld in één rechtszaak, die op 6 juni van start gaat. Ook de zeven aanklachten die vrijdag zijn behandeld worden in deze zaak meegenomen. Vermoedelijk doet de rechter ongeveer een maand later uitspraak.

Spacey werd eerder vrijgesproken in andere zaak

Spacey heeft er al een rechtszaak in de Verenigde Staten op zitten. Hij werd vrijgesproken in de zaak die de Amerikaanse acteur Anthony Rapp tegen hem had aangespannen. Rapp was veertien jaar oud toen hij Spacey leerde kennen. Hij zegt in die tijd ongewenst seksueel te zijn benaderd door Spacey.

De jury zag niet voldoende bewijs voor de aanklachten van Rapp en sprak Spacey daarom vrij. De Oscarwinnaar heeft de beschuldiging altijd ontkend en zegt nooit alleen te zijn geweest met Rapp.

Spacey is komende maandag in Turijn om geëerd te worden tijdens een evenement van het Nationaal Filmmuseum van Italië. Het wordt de eerste keer in vijf jaar dat hij op een publiek evenement aanwezig is.

Eerder

Aanbevolen artikelen