Harvey Weinstein hoort op 23 februari zijn straf voor zaak in Los Angeles

Harvey Weinstein krijgt naar verwachting op 23 februari in Los Angeles te horen welke straf hij krijgt na zijn veroordeling voor verkrachting en aanranding. De zeventigjarige voormalig filmproducent werd eind december schuldig bevonden.

Weinstein, bekend als uitvoerend producent van films als Pulp Fiction, ging eerder in hoger beroep in zijn strafzaak. Op 23 februari moeten hij en zijn advocaat argumenten hiervoor aanleveren. Als het beroep wordt verworpen, krijgt hij nog diezelfde dag zijn straf te horen.

Weinstein werd in 2020 in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Volgens Amerikaanse media is het daarom waarschijnlijk dat Weinstein, die in slechte gezondheid verkeert, de rest van zijn leven achter de tralies zal doorbrengen.