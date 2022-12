Aerosmith-zanger Steven Tyler beschuldigd van seksueel misbruik minderjarige

Steven Tyler, bekend als leadzanger van de band Aerosmith, is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De 74-jarige artiest zou in de jaren zeventig een destijds minderjarige vrouw hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Ook zou hij haar hebben opgedragen haar zwangerschap te verbreken, meldt Rolling Stone

De vrouw, genaamd Julia Holcomb, zegt in haar aanklacht dat ze Tyler in 1973 ontmoette tijdens een concert van Aerosmith. Ze was toen 16 jaar oud. De zanger, die toen net was doorgebroken met zijn band, was 25 jaar oud.

Tijdens hun eerste ontmoeting zou Holcomb hebben verteld dat ze pas zestien was. Ze zouden daarna tegen haar zin seks hebben gehad. Na hun ontmoeting ontmoetten ze elkaar nog meerdere keren. Holcomb schrijft in haar aanklacht dat ze "Tylers roem en geld niet kon weerstaan" en spreekt van machtsmisbruik.

Zowel Holcomb als Tyler heeft eerder over hun relatie verteld. De zanger schreef erover in zijn memoires, waarin hij toegaf dat hij als twintiger verliefd was op een minderjarig meisje. Hij beweert dat het om een liefdevolle relatie ging. Holcomb zegt dat hier geen sprake van was.

Omdat Holcomb minderjarig was, kon zij niet zomaar met Tyler op tour gaan. De zanger zorgde er daarom voor dat hij haar voogd werd, wat hij ook schreef in zijn biografie. "Haar ouders gingen ook van mij houden en stonden toe dat ik haar voogd werd, zodat ik niet zou worden gearresteerd als ik haar meenam op tour", schreef de zanger in zijn boek uit 2011.

Tyler zou Holcombs moeder hebben beloofd dat zijn destijds minderjarige vriendin onderwijs zou krijgen. Maar Holcomb beweert dat dit niet gebeurde, dat hij doorging met het misbruik en dat hij haar ook regelmatig alcohol en drugs gaf.

Zanger dwong haar tot abortus

In haar aanklacht schrijft Holcomb ook dat ze in 1975 zwanger raakte. Tyler dwong haar vervolgens tot een abortus en zei dat hij de relatie zou verbreken als ze de zwangerschap niet afbrak. Nadat ze dit had gedaan, verliet Holcomb de zanger.

Holcomb vertelde eerder over haar relatie met Tyler in een documentaire over misbruik in de rockwereld. "Stevens wereld bestond alleen uit seks, drugs en rock-'n-roll. Ik wist het toen nog niet, maar het werd bijna mijn dood."

Tyler en zijn management hebben nog niet op de aanklacht gereageerd. De zanger brak in de jaren zeventig door met zijn band Aerosmith en werd hiermee wereldwijd bekend. De groep scoorde hits met nummers als Dream On en I Don't Want to Miss a Thing.

Eerder

Aanbevolen artikelen